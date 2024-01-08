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Сегодня, 17:18

Булыкин заявил, что от трансфера Салтыкова в «Локомотив» выигрывают все

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на подписание железнодорожниками полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Он талантливый молодой футболист, еще сможет раскрыться. «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи и наигрывает молодых российских футболистов. Команда приобрела хорошего игрока, который сможет прогрессировать в топ-клубе. Все выигрывают от этой сделки. «Крылья» окончательно превратились в фарм-клуб для «Локомотива»? Это здорово, когда есть команда, которая воспитывает молодых футболистов, потом продает их, и эти молодые футболисты становятся игроками сборной. Считаю, это верный путь, а не покупать иностранцев, наигрывать их непонятно для кого, платить большие деньги и потом забывать про них. «Крылья» пополняют свой бюджет и воспитывают молодежь. «Локомотив» наигрывает кадры для сборной и помогает клубам, у которых покупает молодых игроков. Так и должен функционировать футбол. Все то же самое, как и в других странах, где гранды покупают молодых футболистов, развивают их на совершенно другом уровне и продают дальше за большие деньги. У нас, к сожалению, пока этот трансферный рынок закрыт, но как только он откроется, можно нашу молодежь продавать в топ-чемпионаты. И они уже будут прогрессировать в лучших чемпионатах мира», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Салтыков подписал контракт с «Локомотивом». До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. Отмечается, что сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей.

19-летний Салтыков в 21 матче за «Крылья Советов» забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-ot-perekhoda-saltykova-v-lokomotiv-vyigryvayut-vse-321963/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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