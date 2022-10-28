Булыкин заявил, что Павлюченко оставил большой след в российском футболе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о завершении профессиональной карьеры Романа Павлюченко.

«Роман — игрок топ-уровня. Играл в АПЛ и в сборной России. Это признак качества футболиста. Оставил большой след в российском футболе», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

27 октября 40-летний нападающий объявил о завершении карьеры.

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

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