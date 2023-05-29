Булыкин заявил, что переход Пиняева в «Зенит» зависит от суммы отступных

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе 18-летнего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в «Зенит».

«Все зависит от суммы отступных. Пиняев — один из самых перспективных молодых футболистов. Он может усилить атакующего линию любого клуба в российском чемпионате. Но я думаю, что у него другие мысли, он хочет хорошо провести следующий сезон и уехать в топ-клуб. Сумма в 7 миллионов евро? Это очень мало. По-моему, это даже меньше той суммы, за которую его покупали у «Крыльев». Если «Зенит» даст ему контракт как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, то, наверное, Пиняев сразу же туда перейдет, даже не раздумывая. Думаю, если ему не дадут большие деньги, то поиграет в «Локомотиве» и будет думать про Европу. Если Пиняеву дадут контракт как у Роналду на 5 лет, то, я думаю, он вообще может забыть про заграницу. А если ему дадут обычный контракт, то конечно лучше следующий сезон провести в «Локомотиве», где он уже адаптировался и является одним из лидеров команды, и уже думать о следующем этапе своей карьеры», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативным передачами.