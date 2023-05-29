Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

Булыкин заявил, что переход Пиняева в «Зенит» зависит от суммы отступных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе 18-летнего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в «Зенит».

«Все зависит от суммы отступных. Пиняев — один из самых перспективных молодых футболистов. Он может усилить атакующего линию любого клуба в российском чемпионате. Но я думаю, что у него другие мысли, он хочет хорошо провести следующий сезон и уехать в топ-клуб. Сумма в 7 миллионов евро? Это очень мало. По-моему, это даже меньше той суммы, за которую его покупали у «Крыльев». Если «Зенит» даст ему контракт как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, то, наверное, Пиняев сразу же туда перейдет, даже не раздумывая. Думаю, если ему не дадут большие деньги, то поиграет в «Локомотиве» и будет думать про Европу. Если Пиняеву дадут контракт как у Роналду на 5 лет, то, я думаю, он вообще может забыть про заграницу. А если ему дадут обычный контракт, то конечно лучше следующий сезон провести в «Локомотиве», где он уже адаптировался и является одним из лидеров команды, и уже думать о следующем этапе своей карьеры», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Пиняеву 18 лет. Нападающий перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, заключив контракт на четыре года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативным передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-esli-zenit-dast-pinyaevu-kontrakt-kak-u-ronaldu-to-emu-nado-perekhodit-
Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Ростова»: «Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения»

Аршавин отреагировал на поздравление «Арсенала» с днем рождения