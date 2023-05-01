Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:24

Булыкин заявил, что с Евсеевым «Факел» попадет в стыки

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Думаю, что «Факел» попадет с Евсеевым в стыки. А дальше все уже будет зависеть от мастерства футболистов. Легко команде точно не будет. За место в РПЛ будет ожесточенная борьба. Внизу таблицы будет супер интрига», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Последним местом работы Евсеева был «Шинник», который 47-летний специалист покинул 30 апреля.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-s-evseevy-m-fakel-popadet-v-sty-ki/
Вадим Евсеев
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнаухов: «Если отталкиваться от качества игры, ЦСКА и «Ростов» смотрятся предпочтительнее «Спартака»

Корнаухов — об Облякове: «Такой футболист нравится любому тренеру»