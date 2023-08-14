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РПЛ

Сегодня, 17:05

Булыкин заявил, что слишком рано думать о завершении карьеры Акинфеева

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о повреждении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. По его мнению, травма не является предвестником того, что карьера голкипера близится к концу.

«Нет, не думаю, что это предвестник. Единственное, что может закончить карьеру Акинфеева — это его желание. Я думаю, что он так же, как и Буффон, может до преклонного возраста стоять на воротах. Поэтому все зависит от его желания», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он ответил на вопрос, нужно ли ЦСКА начинать поиски потенциального сменщика Акинфеева.

«Это слишком рано, даже об этом думать не надо. Игорь будет стоять столько, сколько захочет. Если он захочет уйти пораньше, то он, конечно, скажет руководству, и тогда будут заниматься поисками. Сейчас — нет смысла. Тем более есть и второй, и третий вратарь, которые под Акинфеевым набирают очень много опыта и мастерства, но с игровой практикой получится, если Игорь захочет завершить. Я думаю, что в ближайшее время этого не произойдет», — добавил специалист.

Акинфеев не принял участие в матче 4-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1), который прошел 13 августа, по медицинским показателям. В текущем сезоне 37-летний вратарь провел 3 игры в чемпионате России и пропустил 5 мячей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-dazhe-dumat-ne-nado-o-zavershenii-karery-akinfeeva
Дмитрий Булыкин
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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