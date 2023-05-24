Булыкин заявил, что суд поступил справедливо по отношению к Ларину

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал освобождение из-под стражи экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

«На мой взгляд, здесь стоит доверять судебной системе Российской Федерации. Закон превыше всего. И если суд принял решение освободить Николая Ларина из-под ареста и назначить другую меру пресечения, то он поступил справедливо по отношению к нему. Что касается его действий, то скажу так: закон есть закон. Его необходимо соблюдать вне зависимости от того, какие цели ты преследуешь. На мой взгляд, нарушение закона не принесет пользы нашему футболу. Даже в благих целях», — приводит слова Булыкина RT.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.