Булыкин заявил, что «Торпедо» продолжает бороться

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Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе московского «Торпедо» над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ.
«Торпедовцы молодцы, команда бьется. Смогли одержать победу на своем поле и порадовать болельщиков. Главное, что они продолжают бороться», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.