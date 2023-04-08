Булыкин заявил, что «Торпедо» продолжает бороться

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе московского «Торпедо» над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ.

«Торпедовцы молодцы, команда бьется. Смогли одержать победу на своем поле и порадовать болельщиков. Главное, что они продолжают бороться», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.