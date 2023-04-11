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Сегодня, 17:09

Булыкин заявил, что у «Зенита» хорошие финансовые возможности для приглашения игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» интересуется лидерами других команд РПЛ.

«В принципе, здорово, если «Зенит» будет так действовать, потому что так делают многие чемпионы своих стран — они покупают местных футболистов, заигрывают у себя и потом продают в другие команды. «Зениту», правда, некому будет продавать, но зато у них много денег, они могут запросто скупать лучших российских футболистов, не только поднимая уровень своей команды, но и ослабляя конкурентов — в этом тоже есть смысл. Но захотят ли футболисты туда переходить и какие суммы будет оговаривать клуб? Финансовые возможности у «Зенита» большие, они могут предложить хорошую зарплату и заманить игрока к себе», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Зенит» после 22 туров лидирует в турнирной таблице с 54 очками, опережая идущий вторым «Ростов» на девять баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/11/20187703.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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