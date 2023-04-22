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Сегодня, 11:12

Булыкин заявил, что возвращении Фернандеса в ЦСКА нет смысла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«В возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА нет смысла: армейцам необходимо обращать внимание на молодых футболистов. Если возвращать Фернандеса, тогда и Карвальо можно подписать. Это шутка, конечно. Но я думаю, в игровом плане Марио многое потерял за то время, пока не находился в ЦСКА. Поэтому особого смысла в его возвращении я не вижу», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5076415-dmitrij-bulykin-esli-cska-vernyot-mario-fernandesa-togda-i-karvalo-mozhno-podpisat.html
Дмитрий Булыкин
Марио Фернандес
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