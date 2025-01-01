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Сегодня, 15:05

Булыкин: «Зенит» может вырвать Батракова у «Локомотива»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью Metaratings.ru оценил карьерные перспективы полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова.

— Не попытается ли «Зенит» любыми силами забрать себе Алексея Батракова?

— С их деньгами могут и вырвать. Есть клубы, которые могут деньгами переманить всех лучших футболистов и в своем чемпионате, и в чужом. С их бюджетом все возможно, ничего не буду исключать. Все будет зависеть от самого Батракова, его контракта и от желания «Локомотива».

— Если все-таки заберут, не загубят ли игрока?

— Сделают его как минимум сильнее, наверное, могут сделать чемпионом, дать большую зарплату. А дальше уже надо ждать выхода «Зенита» на международную арену, чтобы себя показывать. Или же Батракову самому надо куда-то уезжать. Очень много моментов: если ему предложат очень большой контракт, ему, его агенту и «Локомотиву», то думаю, он соберется и сразу поедет.

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локо» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
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Алексей Батраков
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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