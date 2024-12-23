Булыкин: «Отстранение России никому не нужно»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном возвращении российских команд на международные соревнования.

— Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

— И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

— Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут — хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.