Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:41

Булыкин: «Отстранение России никому не нужно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном возвращении российских команд на международные соревнования.

— Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

— И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

— Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут — хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
Читайте также
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии в Кремле
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Потанин: «Пусть в ИИХФ сначала извинятся перед Россией»
Дюамель назвала допуск российских фигуристов до олимпийской квалификации справедливым решением
Нагорный заявил, что не стал получать нейтральный статус из-за работы в федерации
«Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе
«Первый пункт на пути к восстановлению их прав». На Украине возмущены допуском российских фигуристов до отбора на Олимпиаду-2026
Тренер Дикиджи о квоте на квалификационный турнир: «Повлиять не можем, будем ждать»
Сегодня
Вчера
Неделя