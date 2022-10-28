Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:29

Булыкин ждет жаркого матча от «Локомотива» и ЦСКА

Telegram Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«На бумаге фаворит ЦСКА, конечно, но я уверен, что у «Локомотива» есть шансы взять очки в этом матче. Терять им вообще нечего. За это мы и любим футбол. Фаворит на бумаге может проиграть аутсайдеру. Если «Локомотив» соберется и настроится, то вполне возможно, ЦСКА будет нелегко в этой игре. Нас ждет жаркое дерби. Чем «Локомотив» может удивить соперника? Только лишь движением, борьбой и запредельной самоотдачей. По-другому никак. Главное, чтобы они смогли реализовать свои моменты», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Железнодорожники на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы расположились на 3-й позиции (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-ot-lokomotiva-i-tsska-zhdu-zharkogo-matcha-favorit-mozhet-proigrat-autsajderu/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников
Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»
Булатов заявил, что при Абаскале «Спартак» демонстрирует футбол, который влюбил в себя миллионы
Булатов считает, что «Спартак» ждет трудный матч с «Торпедо»
РПЛ, 15-й тур: «Оренбург» против «Факела», «Спартак» примет «Торпедо» и другие матчи
«Спартак» разгромит «Торпедо», «Зенит» потеряет очки в Краснодаре. Прогнозы на 15-й тур РПЛ
В дисквалификации Каккоева виноваты «Спартак», Казарцев и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Игорь Корнеев рассказал об участии в переговорах по трансферу Захаряна в «Челси»

Черевченко: «По составу «Химки» крепкий середняк РПЛ. Гогниев должен вывести команду из зоны вылета»