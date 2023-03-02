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Сегодня, 11:56

Буняк рассказал о причинах неудачной работы в «Уралане»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк рассказал о причинах неудачной работы в элистинском клубе.

«Я могу винить себя только в одном: мне не хватило решимости разорвать контракт и уехать еще тогда, когда пошли все эти отъезды и неприезды футболистов. Поражение от «Локомотива» 0:9 болезненно, но, когда основные футболисты отсутствуют полторы недели и приезжают за день, два, три до матча — чего можно ожидать? На какой результат надеяться?» — приводит слова Буняка «Чемпионат».

Достижения Буняка в статусе тренера: обладатель Кубка Сербии (2002/2003), Кубка принца Кувейта (2014/2015), Элитного кубка Ливана (2018/2019), Кубка султана Омана (2021/2022). Чемпион Омана (2021/2022).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5016043-pervyj-inostrannyj-trener-v-rossii-mne-ne-hvatilo-reshimosti-razorvat-kontrakt-i-uehat.html
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