Бурлак назвал правильным решение «Крыльев Советов» сохранить Осинькина

Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак отреагировал на решение оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарской команды.

«Я положительно отношусь к этому решению, потому что чуть-чуть с ним работал и знаю его принципы. Он хороший специалист для Самары, его очень сильно любят болельщики. Радимов говорил: «У болельщиков есть душа, они бы не поняли увольнения Игоря Осинькина». Он строит хороший клуб, да, может быть, не всегда все гладко, но он два-три года показывал хороший результат. Не сказать, что у них сейчас все слишком печально. Решение оставить Осинькина правильное. Просто непонятно, как все это происходило, почему были какие-то собрания, но то, что итог положительный — хорошо для Самары», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

«Крылья Советов» с 11 очками идут на десятом месте после 11 туров РПЛ.