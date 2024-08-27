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Сегодня, 03:10

Бурлак: «Думал, у «Локомотива» начнется просадка»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился мнением о выступлении московской команды.

— Мне как воспитаннику это нравится. Академия «Локо» всегда была одной из лучших в стране, — приводит слова Бурлака «РБ Спорт». — Сейчас заиграли Батраков, Раков — это здорово. Плюс все это поддерживается результатом. Я сам думал, что может начаться просадка и команда опустится в середину таблицы. Но ее нет. Хотя, может, пока нет.

— А симпатичная работа Галактионова?

— Он хорошо взаимодействует с молодыми. Помогает опыт работы в сборной. Держит уровень. Тренер — молодец.

«Локомотив» после шести туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков.

Источник: РБ Спорт
Тарас Бурлак
ФК Локомотив (Москва)
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