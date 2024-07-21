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Сегодня, 17:47

Бурлак: «При первой неудаче вместо Рахимова в «Рубине» могут назначить Федотова»

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Экс-защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал, чего ждет от выступления казанского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Рахимов — хороший тренер, который дает результат. Но есть ощущение, что у него не все гладко с руководством клуба. Как будто в «Рубин» метит Федотов. Мне кажется, при первой неудаче тренером могут назначить Федотова. Думаю, Рахимов хотел усилиться, но ему не дали этого сделать. Может, не выделили ресурсы, потому что его не поддерживают.

Трансферное окно открыто еще месяц... Хотя тренеры любят, чтобы игроки проходили весь цикл подготовки вместе с командой. По ходу сезона намного сложнее встраивать футболистов в состав. Если судить по составу, то «Рубин» — это крепкий середняк, как и «Крылья Советов». Но шероховатости внутри клуба могут сыграть против», — цитирует Бурлака Metaratings.

В межсезонье «Рубин» пополнили вратари Артур Нигматуллин и Евгений Ставер, а также австрийский полузащитник Александар Юкич. В сезоне-2023/24 казанский клуб занял 8-е место в РПЛ. В 1-м туре нового сезона «Рубин» 22 июля сыграет на выезде против «Пари НН», начало — в 20:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Тарас Бурлак
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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