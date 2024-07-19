Бурлак: «Для «Локомотива» попадание в топ-5 будет хорошим результатом»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в новом сезоне РПЛ.

— «Локомотиву» сто процентов будет сложно. Ушло как минимум два ключевых игрока — это Глушенков и Миранчук, еще команду покинули игроки ротации — Жемалетдинов, Магкеев и Гилерме. Понятно, что Маринато приносил большую пользу в раздевалке, мало кто проводит так много времени в одном клубе. Для коллектива он всегда был очень важным человеком.

Взяли Воробьева и Тимофеева, но все равно команде придется тяжело. Теперь «Локомотив» будет играть в три защитника, плясать от обороны, потому что в атакующем плане ослаб. Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом, — сказал Бурлак Metaratings.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ в матче открытия сезона-2024/25 сыграет в Москве против «Акрона». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15:00 мск.