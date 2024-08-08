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Сегодня, 11:03

Бурлак: «Неожиданно, но «Спартак» претендует на тройку»

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Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак положительно оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

— «Спартак» приятно удивляет. Команда выглядит куражно, с Барко тоже попали в точку. Неожиданно, но «Спартак» точно претендует на тройку. Если приобретут центрального защитника, то точно навяжут конкуренцию остальным.

Будет жаль, если Чернов лишится места в стартовом составе. Никита хорошо и стабильно играет, оставляет приятное человеческое впечатление. Отстранение Соболева — болезненный момент для многих. Видимо, Саша попал в очень плохую ситуацию. Как будто он не нужен «Зениту» с такой игрой, а в «Спартак» ему будет очень тяжело вернуться. Желаю Александру терпения и завершения этой ситуации, — заявил Бурлак Metaratings.

В 4-м туре РПЛ красно-белые примут дома «Ахмат». Матч состоится 11 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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