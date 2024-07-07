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Сегодня, 16:27

Бурлак считает, что Дзюба способен играть в командах ниже топ-10 РПЛ

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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак считает, что форвард Артем Дзюба способен играть в командах нижней десятки РПЛ.

«Объективно говоря, уровень премьер-лиги упал, он вполне спокойно мог бы играть в командах нижней десятки. Нужно ли ему это? Он уже достаточно поработал и выиграл. Это ведь придется куда-то ехать, а семья? Плюс у него неплохо получается в медиапространстве.

Медиалига? Она ему особо не нужна, он и так узнаваемый человек. Медиалига сейчас практически как ФНЛ-2, там тренировки почти каждый день. А тренироваться каждый день приятнее в премьер-лиге. Он найдет себе команду там», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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