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Сегодня, 17:53

Бурлак считает, что «Крылья Советов» будут крепким середняком в новом сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от выступлений самарского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Крылья» из года в год показывают практически один и тот же результат. Осинькин старается сохранять костяк игроков, но у него не всегда это получается. В этом году команду покинули Горшков и Салтыков. Думаю, Горшкова можно будет кем-то заменить. Возможно, вернутся Сергеев и Коваленко. Глобально клуб не ослаб. Думаю, «Крылья» в следующем сезоне останутся хорошим крепким середняком. Тренер остался, система тоже, игроки тоже не поменялись. Жду стабильной игры и стабильного результата», — цитирует Бурлака Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ. 

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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