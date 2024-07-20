Бурлак считает, что «Крылья Советов» будут крепким середняком в новом сезоне

Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от выступлений самарского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Крылья» из года в год показывают практически один и тот же результат. Осинькин старается сохранять костяк игроков, но у него не всегда это получается. В этом году команду покинули Горшков и Салтыков. Думаю, Горшкова можно будет кем-то заменить. Возможно, вернутся Сергеев и Коваленко. Глобально клуб не ослаб. Думаю, «Крылья» в следующем сезоне останутся хорошим крепким середняком. Тренер остался, система тоже, игроки тоже не поменялись. Жду стабильной игры и стабильного результата», — цитирует Бурлака Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.