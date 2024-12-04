Бурлак считает, что пауза в чемпионате будет очень некстати для «Спартака»

Экс-игрок «Локомотива» Тарас Бурлак порассуждал о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я где-то прочитал, что в том сезоне у нас три команды боролись за чемпионство, и такое ощущение, что чемпионом никто быть не хотел — делали друг другу подарки. В этом году такое ощущение, что команд пять будет играть в таком темпе. Давайте будем объективны: лет пять-семь назад, когда ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» становились чемпионами, команды были с чемпионским характером. А здесь: «Можно не я буду чемпионом, а кто-то другой». На данный момент всем этим пользуется «Спартак». Втихую, втихую подбирается к первому месту. Сейчас можно сказать, что они включились в борьбу за чемпионство, и для них сейчас пауза в чемпионате будет очень некстати», — сказал Бурлак Metaratings.ru.

По итогам 17 туров «Зенит» занимает первое место с 39 очками. На втором месте — «Краснодар» с 38 баллами. Третье и четвертое места занимают «Спартак» и «Локомотив», у них по 34 очка.