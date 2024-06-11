Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

Бурлак считает, что в следующем сезоне «Рубин» останется середняком РПЛ

Telegram Дзен

Бывший игрок «Рубина» Тарас Бурлак оценил перспективы казанского клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что ждет команду в предстоящем сезоне, во многом зависит от того, какое будет усиление. Но в целом, думаю, плюс-минус все будет также: такой крепкий середняк РПЛ. Мирлинд Даку? Останется ли он в команде, во многом зависит от того, как он проведет чемпионат Европы. Потому что на него и сейчас спрос хороший именно в России. Если он себя проявит на Евро, то вполне может и туда уехать. Всё будет зависеть от предложения, да и с переводом денег сложности будут. Важно и то, захочет ли отпускать его «Рубин», потому что нужно будет искать замену», — сказал Бурлак Metaratings.

Даку выступает за казанский «Рубин» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.

Тарас Бурлак
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
0
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Источник: «Краснодар» готов предложить за Осипенко 4 миллиона евро

Защитник «Акрона» Савичев: «Главное — закрепиться в РПЛ»