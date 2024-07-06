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Сегодня, 20:25

Бурлак: «Без трансферов на вход «Локомотиву» будет сложно за что-то бороться»

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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о трансферной политике команды.

— Ушёл Дзюба. Понятно, что он в последнее время не играл, но личность для раздевалки авторитетная. Плюс ключевая потеря — это Глушенков, который делал большую разницу. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов. Магкеев — маловероятно, потому что он в последнее время не играл. Гильерме ушел — это авторитет раздевалки, легенда клуба, золотой человек, который никогда не проявлял никакого негатива и сто процентов помогал бы развиваться молодым.

В «Локомотив» пришёл Тимофеев, с которым я играл. Мне кажется, его берут для глубины состава, потому что у них есть Баринов и Карпукас. Это основные игроки, а его, скорее всего, взяли на подмену. Он адекватный, с российским паспортом, скорее всего, относительно небольшой по зарплате. Потери очень существенные, без трансферов на вход тяжеловато за что-то бороться. Остальные команды либо по игрокам были выше по уровню, либо усиливаются, — сказа Бурлак Metaratings.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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