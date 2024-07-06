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Сегодня, 15:36

Бушманов: «Спартаку» нужен центральный атакующий хавбек, потому что Игнатов — это второй форвард»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко в московскую команду.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт. По информации «СЭ», зарплата полузащитника в «Спартаке» составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужен центральный атакующий полузащитник. Конкуренция в команде необходима всегда. Если говорить об Игнатове на этой позиции, то Михаил больше второй нападающий. Зорин тоже может играть в этой зоне. Он интересный, молодой футболист, но ему надо расти», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» в чемпионате России-2023/24 занял пятое место.

 

 

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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