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28 марта, 22:45

Бушманов: «Вряд ли Черышев поможет «Спартаку»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе Дениса Черышева в московский клуб.

«Давно не видел в игре Черышева, поэтому не могу сказать, готов ли он играть в РПЛ. У него на протяжении всей карьеры было много травм. Сейчас еще и возраст сказывается. Помог бы Денис «Спартаку»? У него есть определенный класс. Черышев много лет играл в Испании, но вряд ли он сейчас поможет «Спартаку», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Черышев
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
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