Бушманов назвал две причины результативности Дзюбы в «Локомотиве»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, как форвард «Локомотива» Артем Дзюба сумел резко повысить свою результативность.

«Во-первых, Дзюба — классный футболист, он не раз это подтверждал. Во-вторых, его подстегивают ситуации, в которых есть определенный вызов, недоверие к нему, они позволяют Артему показать максимальный уровень. Сейчас ему нужно доказывать всем, что он еще может полезно играть. У него это получается», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.