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Сегодня, 07:34

Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что защитник Срджан Бабич вселяет уверенность в своих одноклубников.

«Наверное, без Бабича нельзя представить оборону «Спартака». На мой взгляд, он — ведущий защитник в команде. В обороне важно иметь такого игрока, который вселяет уверенность в партнеров своими действиями. Он управляет, руководит, подсказывает», — цитирует Legalbet Бушманова.

В этом сезоне Бабич сыграл в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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