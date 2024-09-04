Бушманов: «Без Бабича нельзя представить оборону «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов считает, что защитник Срджан Бабич вселяет уверенность в своих одноклубников.

«Наверное, без Бабича нельзя представить оборону «Спартака». На мой взгляд, он — ведущий защитник в команде. В обороне важно иметь такого игрока, который вселяет уверенность в партнеров своими действиями. Он управляет, руководит, подсказывает», — цитирует Legalbet Бушманова.

В этом сезоне Бабич сыграл в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.