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Сегодня, 17:23

Бушманов назвал хорошим шагом возрождение «Спартак-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о возрождении «Спартака-2».

«Это очень хороший шаг, здорово, что команда вновь будет существовать. Академия работает, в клубе много перспективных игроков, их нужно доводить до первой команды. «Спартак-2» будет отлично справляться с этой задачей. Готов ли я снова возглавить команду? Ко мне никто не обращался», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-vozrozhdenie-spartaka-2-ochen-horoshij-shag/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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