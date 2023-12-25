Бушманов назвал хорошим шагом возрождение «Спартак-2»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о возрождении «Спартака-2».

«Это очень хороший шаг, здорово, что команда вновь будет существовать. Академия работает, в клубе много перспективных игроков, их нужно доводить до первой команды. «Спартак-2» будет отлично справляться с этой задачей. Готов ли я снова возглавить команду? Ко мне никто не обращался», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о возрождении второй команды в понедельник, 25 декабря. Ожидается, что команда будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, команду расформировали летом 2022 года.