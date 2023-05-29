Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок — Малком. Он лучше всех провел чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.