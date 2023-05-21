Бушманов назвал неэтичным жест форварда «Спартака» Соболева в матче с ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался об эпизоде с удалением нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Действие, которое совершил Александр Соболев, неэтичное и никак его не красит. Трудно сказать, нужно ли удалять за такие жесты, но, мне кажется, если бы Сергей Карасев показал ему желтую карточку, все бы забыли этот эпизод и спокойно продолжили играть. Но арбитр выбрал такой стиль судейства, чтобы лишний раз не показывать желтые карточки. Он осознавал тот факт, что градус в матче очень высокий и если раздавать желтые по мелочам, то это превратится в несколько удалений. Я думаю, что Карасеву нужно было просто поговорить с обоими футболистами, когда они в процессе игры начали обмениваться любезностями, и тогда бы удалений не случилось», — цитирует Бушманова RT.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева из-за неприличного жеста, показанного защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Позже футболист красно-белых опубликовал пост в Telegram-канале, в котором извинился за свое поведение.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.