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Сегодня, 16:51

Бушманов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что ошибки не позволили красно-белым добиться удовлетворительного результата в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Победой «Оренбурга» на своем поле не удивлен. Сыграла команда, так, как обычно играет на домашней арене. В целом они сегодня заслуженно победили. Чего не хватило «Спартаку» для положительного результата? Команда, на мой взгляд, слишком много допустила невынужденных ошибок, после которых пропустил. Слишком был перевозбужден «Спартак», из-за чего допустил слишком много ошибок», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10733927-bushmanov-prokommentiroval-porazhenie-spartaka-ot-orenburga.html
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Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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