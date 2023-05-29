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Сегодня, 17:52

Бушманов назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, кого считает лучшим игроком красно-белых в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок сезона в «Спартаке»? Это сто процентов Промес. Квинси провел просто фантастический сезон. Он много забил голов, помогал команде. Промес — лидер «Спартака», можно сказать, что он уже стал своим здесь. Ведущий игрок команды, от которого многое зависит», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 36 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 31-летний голландский футболист выступает за московскую команду с 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-promes-luchshij-igrok-spartaka-v-e-tom-sezone/
Евгений Бушманов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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