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Сегодня, 21:41

Бушманов назвал сезон-2023/24 провальным для «Спартака»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые провалили сезон-2023/24.

«Можно сказать, что сезон для «Спартака» провальный. Была возможность выиграть трофей, но не сложилось. Ожидания перед сезоном были очень высоки, но команда их не оправдала. Скандалы? Для «Спартака» это нормальная ситуация, в другом режиме команда работать не привыкла. Это нормально для «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. В FONBET Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, в котором уступили «Балтике» (0:1).

Источник: РБ Спорт
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