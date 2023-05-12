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Сегодня, 21:02

Бушманов сказал, какого тренера можно назвать лучшим в этом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартак» и ЦСКА Евгений Бушманов объяснил, почему главного тренера армейцев Владимира Федотова нельзя будет назвать лучшим тренером сезона, даже если ЦСКА займет итоговое второе место.

«Можно ли будет назвать Владимира Федотова лучшим тренером сезона? Обычно лучшим называют тренера, который выиграл чемпионат. Тем более что Семак сделал это пятый раз подряд. Он больше достоин этого звания. Но все будет зависеть от того, как ЦСКА закончит этот сезон. Они еще могут выиграть Кубок и занять второе место», — приводит слова Бушманова "KP.RU".

Сергей Семак выиграл чемпионат России вместе с «Зенитом» пятый раз подряд. А Владимир Федотов начал работать с ЦСКА только летом прошлого года.

В прошлом сезоне Сергей Семак и Владимир Федотов набрали по 118 очков в голосовании за лучшего тренера сезона. Приз достался Семаку, потому что «Зенит» остановился выше в турнирной таблице федотовского «Сочи».

Евгений Бушманов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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