Бушманов назвал закономерным итог матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«По эмоциям получился классный матч, для болельщиков особенно, думаю, — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова. — Но качество игры вообще не понравилось. Очень много детских ошибок с той и другой стороны, отсюда и такое количество пропущенных мячей. Забиты были легкие голы. Считаю, что итог матча закономерный, команды не наиграли на победу».

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.