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Сегодня, 21:24

Бушманов объяснил, за счет чего «Ростов» может обойти «Спартак» и ЦСКА в борьбе за серебро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов объяснил, за счет чего «Ростов» может победить московские клубы в гонке за серебро чемпионата России.

«Как по мне, здесь все объяснимо и понятно. У клуба есть стратегия, Карпин работает уже давно, работает в слаженной связке вместе с руководством. Есть доверие, есть понимание того, во что играет команда и во что она хочет играть. В «Ростове» все друг друга понимают. Плюс, Карпин — тренер сборной. Это дополнительная мотивация для игроков «Ростова», особенно молодых. Маленький, но плюсик. Все складывается и получается команда, которая играет в интересный футбол», — приводит слова Бушманова «KP.RU».

«Ростов» продолжает борьбу за серебро чемпионата России. После 26-го тура РПЛ желто-синие идут на третьем месте, уступая ЦСКА одно очко и опережая «Спартак» тоже на одно очко.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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