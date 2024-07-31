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Сегодня, 15:38

Бушманов: «Барко здорово взаимодействует с Угальде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал дебютный матч полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартаке».

28 июля аргентинец дебютировал за красно-белых в матче против «Химок» (3:1) во втором туре РПЛ. 25-летний полузащитник забил со штрафного первый гол своей команды.

«Барко здорово сыграл против «Химок», показал себя с наилучшей стороны. Думаю, время на адаптацию аргентинцу не требуется, он готов. Да, понадобится сыгранность с новыми партнерами, но это вопрос нескольких тренировок и матчей. Понравилось также, что Барко здорово взаимодействует с Угальде. Эта связка может пронести пользу «Спартаку», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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