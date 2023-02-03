Бушманов: «Селихов выиграл для «Спартака» матч с «Ростовом»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче Winline Зимнего кубка России против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Селихов — основной голкипер «Спартака», в этом нет никаких сомнений, — цитирует «РБ Спорт» Бушманова. — Считаю, что именно он и выиграл этот матч для команды. Здорово проявил себя в серии пенальти. Если брать в общем игру, то видно, что все команды сейчас находятся в процессе набора формы, мало каких-то сюрпризов. Впереди еще есть игры. Наверное, тренеры уже там будут пробовать свои наработки. Выводы делать рано сейчас».

В сезоне-2022/23 Селихов провел за «Спартак» 16 матчей, пропустил 19 голов и 5 раз сыграл на ноль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.