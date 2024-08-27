Бушманов: «Спартак» выглядит солидно, Станкович строит хорошую команду»

Сегодня, 06:02
Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру команды в текущем сезоне.
«Пока рано делать какие-то выводы, но сейчас «Спартак» выглядит очень солидно. В матче против «Зенита» на команду было приятно смотреть, давно «Спартак» не играл в Санкт-Петербурге во владение. Главное, чтобы так они продолжили и дальше. Станкович строит хорошую команду», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
«Спартак» после шести туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.
В следующем туре московская команда 31 августа сыграет дома с «Рубином».