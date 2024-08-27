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Сегодня, 06:02

Бушманов: «Спартак» выглядит солидно, Станкович строит хорошую команду»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру команды в текущем сезоне.

«Пока рано делать какие-то выводы, но сейчас «Спартак» выглядит очень солидно. В матче против «Зенита» на команду было приятно смотреть, давно «Спартак» не играл в Санкт-Петербурге во владение. Главное, чтобы так они продолжили и дальше. Станкович строит хорошую команду», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» после шести туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

В следующем туре московская команда 31 августа сыграет дома с «Рубином».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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