Бушманов: «Динамика для «Спартака» после рестарта сезона не очень хорошая»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал результаты красно-белых после возобновления чемпионата России.

«Динамика для «Спартака» после рестарта сезона не очень хорошая. Начали неплохо, а потом все пошло не в ту сторону. Повлияла шумиха вокруг борьбы за чемпионство и на судейские вопросы часто отвлекались», — цитирует KP.RU Бушманова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. В весенней части команда проиграла «Оренбургу» (0:2), сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и одержала волевую победу над «Факелом» (3:2).