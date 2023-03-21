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Сегодня, 04:25

Бушманов: «Динамика для «Спартака» после рестарта сезона не очень хорошая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал результаты красно-белых после возобновления чемпионата России.

«Динамика для «Спартака» после рестарта сезона не очень хорошая. Начали неплохо, а потом все пошло не в ту сторону. Повлияла шумиха вокруг борьбы за чемпионство и на судейские вопросы часто отвлекались», — цитирует KP.RU Бушманова.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. В весенней части команда проиграла «Оренбургу» (0:2), сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и одержала волевую победу над «Факелом» (3:2).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/evgenij-bushmanov-nazval-prichiny-neubeditelnoj-igry-spartaka-v-vesennej-chasti-sezona/
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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