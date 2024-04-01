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1 апреля, 20:36

Бушманов: «Состав у «Спартака» качественный, но его потенциал не раскрыт на 100 процентов»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о текущем составе московского клуба.

В последних трех турах РПЛ красно-белые не смогли отличиться забитыми мячами, сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также уступив «Факелу» (0:2).

«В «Спартаке» достаточно неплохой состав. Понятно, что потеря Промеса сильно сказалась на команде. Квинси делал разницу, он мог создать момент из ничего. Состав у «Спартака» качественный, но его потенциал не раскрыт на 100 процентов. Лично я не вижу футболистов в «Спартаке», которые выпадают и не знают, что им делать на поле», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

3 апреля команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится в Москве на «Лукойл-Арене». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
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