Бушманов: «Спартаку» нужно продавать Соболева»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев действительно не хочет играть в «Спартаке», то его нужно продавать. И вообще не важно куда. Но я не думаю, что он особо нужен «Зениту». Но опять-таки мы не знаем точно, из-за чего конкретно отстранили Соболева от тренировок. Нужно дождаться более подробной информации», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.