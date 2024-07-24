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Сегодня, 20:21

Бушманов: «Спартаку» нужно продавать Соболева»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев действительно не хочет играть в «Спартаке», то его нужно продавать. И вообще не важно куда. Но я не думаю, что он особо нужен «Зениту». Но опять-таки мы не знаем точно, из-за чего конкретно отстранили Соболева от тренировок. Нужно дождаться более подробной информации», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Евгений Бушманов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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