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Бушманов: «Весной «Спартаку» не получилось развить ту игру и результат, который мы видели осенью»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на результат матча между красно-белыми и «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура РПЛ (0:1).

«Матч был похож на предыдущий. «Спартак» по большей части имел преимущество, создавал моменты, но в итоге проиграл, еще и не забив пенальти. Обидное поражение «Спартака», но в плане таблицы оно ничего не решало. Сезон для «Спартака» неоднозначный. В тройке «Спартак» на сегодняшний день должен быть — это уровень игроков, ниже которого клуб не должен опускаться. Чтобы занять первое место, нужно прыгнуть выше головы — этого не получилось. В первой части сезона играли и зрелищнее, и результативнее, а весной не получилось развить ту игру и результат, который мы видели осенью», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. С лета 2022 года команду возглавляет Гильермо Абаскаль. В феврале «Спартак» продлил контракт с испанским специалистом до 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-obidnoe-porazhenie-spartaka-vesnoi-ne-poluchilos-razvit-rezultat-kotoryi-byl-v-pervoi-chasti-sezona-256141/
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