Бушманов — о желании 2DROTS выступать в РПЛ: «Думаю, это уже перебор»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему 2DROTS пока рано играть в РПЛ.

«2DROTS просят пустить их в РПЛ? Я думаю, это уже перебор. Действительно, это больше похоже на шутку. Спортивный принцип должен главенствовать. Никто не запрещает им участвовать во Второй лиге, двигаться дальше, дойти до РПЛ».

Однако специалист поддержал участие медийных команд в FONBET Кубке России, начиная с низших стадий.

«В плане популяризации футбола это был хороший ход. Был интерес, когда играли эти команды. Ничего не вижу в этом плохого. Хорошая история, на мой взгляд. В следующем году это можно будет продолжить, если определенным болельщикам это интересно», — добавил он.

2DROTS выразили желание играть в РПЛ после победы над «Чертаново» (3:0) в 1/256 финала FONBET Кубка России.