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Сегодня, 12:05

Бушманов: «Мне нравится, как сейчас играет «Спартак»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о результатах красно-белых на старте нынешнего сезона.

«Мне нравится, как сейчас играет «Спартак», главное, чтобы они также продолжали. Но пока не стоит делать глобальных выводов, все-таки команда еще строится. Видно, что какой футбол хочет поставить Станкович. Процесс идет, добавляются новые игроки. Посмотрим, что будет в ближайших играх», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России с 9 очками является петербургский «Зенит». В 4-м туре подопечные Деяна Станковича дома примут «Ахмат». Матч состоится в воскресенье, 11 августа, и начнется в 20.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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