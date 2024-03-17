Бушманов о Промесе: «В футболе незаменимых нет»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промесе.

«Промес — лидер «Спартака, как ни крути. Без него команде будет тяжело: он отдает, забивает мячи. Но теперь «Спартаку» нужно будет учиться справляться без него. В футболе незаменимых нет», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.