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17 марта, 15:09

Бушманов о Промесе: «В футболе незаменимых нет»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промесе.

«Промес  лидер «Спартака, как ни крути. Без него команде будет тяжело: он отдает, забивает мячи. Но теперь «Спартаку» нужно будет учиться справляться без него. В футболе незаменимых нет», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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