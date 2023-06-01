Бушманов: «Если «Спартак» попадет в тройку, то сезон можно назвать хорошим»



Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление московской команды в сезоне-2022/23.

«Если «Спартак» попадет в тройку, то сезон можно назвать хорошим. У команды была довольно симпатичная игра, особенно в первой части чемпионата. Есть определенные перспективы у нынешнего «Спартака». Команда молодая, растущая, способная еще добавить», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Также специалист отметил, что для борьбы с «Зенитом» за чемпионство красно-белым нужно усилиться.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.