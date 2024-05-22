Бушманов поделился мнением об игре Джикии в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, можно ли считать Георгия Джикию легендой красно-белых.

«Можно ли считать Джикию легендой «Спартака»? Я не знаю, это слишком громкие слова. Джикия безусловно был важным игроком команды на протяжении долгого времени, но не сказал бы, что он прям легенда «Спартака». Для меня легенда человек, который выиграл 10 чемпионств, или же получил Золотой мяч, например», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».