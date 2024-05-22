Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:18

Бушманов поделился мнением об игре Джикии в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, можно ли считать Георгия Джикию легендой красно-белых.

«Можно ли считать Джикию легендой «Спартака»? Я не знаю, это слишком громкие слова. Джикия безусловно был важным игроком команды на протяжении долгого времени, но не сказал бы, что он прям легенда «Спартака». Для меня легенда человек, который выиграл 10 чемпионств, или же получил Золотой мяч, например», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Джикия провел в составе «Спартака» 215 матчей, стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За красно-белых защитник выступал с января 2017 года, а до этого был игроком пермского «Амкара».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-ne-skazal-by-chto-dzhikiya-legenda-spartaka/
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Новиков: «Почему же Вернблум продлевал контракт с ЦСКА, раз ему так не нравилось у нас?»

Балахнин: «Победа над «Зенитом» прибавит уважения к Карпину»