Бушманов: «Если есть преемник Абаскаля, то его отставка возможна»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил вероятность отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник. Если он есть, то вполне возможно. А если его нет, тогда смысл? Ощущение, что «Спартак» забуксовал и нет прогресса. Ни в игре, ни в результатах. Обычно в таких ситуациях, наверное, происходит замена тренера. Понятно, что у Абаскаля было достаточно времени. Он работает не несколько месяцев», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2025 года.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На данный момент московская команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.