Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 17:46

Бушманов: «Если есть преемник Абаскаля, то его отставка возможна»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил вероятность отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московской команды.

«Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник. Если он есть, то вполне возможно. А если его нет, тогда смысл? Ощущение, что «Спартак» забуксовал и нет прогресса. Ни в игре, ни в результатах. Обычно в таких ситуациях, наверное, происходит замена тренера. Понятно, что у Абаскаля было достаточно времени. Он работает не несколько месяцев», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2025 года.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На данный момент московская команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»
Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»
Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены
Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»
Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «У «Краснодара» нет права на ошибку, команде некуда отступать»

«Локомотив» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире