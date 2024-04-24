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Сегодня, 16:17

Бушманов поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мыслями о фаворите в предстоящем матче ЦСКА — «Спартак».

«Слушайте, в прошлом туре все говорили, что безоговорочный фаворит — «Ростов», а «Спартак» победил 5:1. Говорить можно все что угодно, но на самом деле понятно, что красно-белые чуть в лучшем состоянии, чуть лучшей форме и психологическом состоянии подходит к этому матчу, чем ЦСКА. И то, это связано с тем, что у ЦСКА три важных игрока не примут участие в игре из-за дисквалификаций. Это дерби и здесь результат может быть непредсказуемым», — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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